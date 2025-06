Schwerer Schicksalsschlag für „Die Paldauer“: Sänger im Krankenhaus

Ob die Konzerte am 1. und 2. August in Graz beim Schlossberg Open Flair sowie der geplante Auftritt am 8. August in Kärnten in Faak am See stattfinden werden, ist derzeit offen. „Im Moment zählt nur, dass Didi so schnell wie möglich wieder gesund wird“, teilt die Band mit. (TT.com)