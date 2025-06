Reith bei Seefeld erinnert an die Schrecken des Zweiten Weltkriegs

Die Gemeinde Reith bei Seefeld gedenkt des Endes des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren, einer Zeit voller Zerstörung und Leid. In den letzten Kriegswochen erlebte Reith schwere Luftangriffe und Kämpfe zwischen amerikanischen Truppen und der Wehrmacht, die das Dorf nahezu vollständig zerstörten.

Reith bei Seefeld – Im Frühjahr 1945 zielte die US-Air-Force darauf ab, die Mittenwaldbahn zu unterbrechen, eine wichtige Nord-Süd-Verbindung für die Wehrmacht. Das Gurgelbachviadukt bei Reith geriet dabei besonders in den Fokus. Zwischen dem 22. März und dem 17. April 1945 flogen alliierte Bomber sechs Angriffe auf die strategisch bedeutende Brücke. Erst der letzte Angriff, bei dem 53 P-38 Lightning-Jagdbomber eingesetzt wurden, zerstörte das Viadukt. Über 300 Bomben verwandelten den Ortskern von Reith in Schutt und Asche.

Mit dem Einmarsch der 103. US-Infanteriedivision, bekannt als Cactus-Division, endete am 3. Mai 1945 der Krieg für Reith. Der Weg zur Befreiung war jedoch von heftigen Kämpfen begleitet. Wehrmacht, SS und Volkssturmmänner versuchten, den Vormarsch der Alliierten zu stoppen. Reith zählte am Kriegsende zu den am stärksten zerstörten Gemeinden Tirols.