Wanderer bei 100-Meter-Absturz in St. Johann schwer verletzt

St. Johann in Tirol – Ein 73-Jähriger ist bei einer Wanderung in St. Johann in Tirol am Mittwoch 100 Meter abgestürzt. Der Mann war laut Polizei am Nachmittag am Horn-Gipfel-Rundweg unterwegs und kam aus unbekannter Ursache zu Fall. Der Pensionist stürzte über einen steilen Hang und blieb schwer verletzt liegen.