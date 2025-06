Gefälschte SMS vom Finanzamt: AK Tirol warnt vor betrügerischen Nachrichten

„Ihre Anmeldung für die Finanz-Online ID läuft ab“ – in diesem oder einem ähnlichen Wortlaut sind aktuell wieder betrügerische SMS in Tirol in Umlauf. Damit wollen Betrüger die sensiblen Daten ihrer möglichen Opfer ergattern, warnt die Tiroler Arbeiterkammer am Donnerstag in einer Aussendung.