Air-India-Flugzeug nach Start in Ahmedabad abgestürzt

Ahmedabat – Ein Flugzeug der Air India mit mehr als 200 Menschen an Bord ist am Donnerstag nahe dem Flughafen von Ahmedabad im Westen Indiens abgestürzt. Das Unglück ereignete sich während des Starts, wie Fluggesellschaft und Polizei mitteilten. Demnach war die Maschine auf dem Weg nach London. Fernsehsender übertrugen Bilder von brennenden Trümmern und dichtem schwarzen Rauch, der in der Nähe des Flughafens in den Himmel stieg.