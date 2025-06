Passagierflugzeug in Indien abgestürzt: Bisher mehr als 100 Leichen geborgen

Mehr als 200 Menschen waren an Bord der Maschine, als sie kurz nach dem Start im Westen Indiens in einem Wohngebiet abstürzte. Die Zahl der Todesopfer ist noch unklar, bisher wurden 100 Leichen geborgen.

Ahmedabat – Nach dem Flugzeugunglück am Donnerstag in Indien sind laut Polizei bisher mehr als 100 Leichen in ein lokales Krankenhaus gebracht worden. Ersten Angaben zufolge waren 242 Menschen an Bord der Boeing 787-8 Dreamliner gewesen. Die Maschine der Fluggesellschaft Air India mit dem Ziel London war vom Flughafen von Ahmedabad im Westen Indiens gestartet und stürzte unmittelbar danach in ein Wohngebiet, teilten Polizei und Air India mit.

Fernsehbilder zeigten, wie das Flugzeug an Höhe verlor und ein Feuerball über Häusern aufstieg. Die Ursache für den Absturz war vorerst völlig unklar. Österreichische Staatsangehörige befanden sich laut bisherigem Kenntnisstand nicht an Bord, hieß es auf APA-Anfrage aus dem Außenministerium in Wien.

📽️ Video | Flugzeug mit rund 240 Menschen stürzt in Indien ab

Boeing Dreamliner abgestürzt

Laut der Website Flightradar24 handelte es sich um eine Maschine des Typs Boeing 787-8 Dreamliner, eines der modernsten Passagierflugzeuge. Die Boeing-Aktie gab im vorbörslichen Handel in New York um 6,8 Prozent nach. Nach Angaben der Aviation Safety Network Database war es der erste Unfall mit einem 787 Dreamliner.

Nach Angaben von Air India war das Flugzeug auf dem Weg zum Flughafen London-Gatwick in Großbritannien. Einem Insider zufolge waren unter den 242 Insassen mindestens elf Kinder. Es handle sich u.a. um 169 indische Staatsangehörige, 43 - nach anderen Angaben mehr als 50 - Briten, sieben Portugiesen und ein Kanadier. Für den Flug waren zwölf Crewmitglieder eingeteilt.

Auf Unterkunft für Ärzte gestürzt

Polizeivertreter erklärten, das Flugzeug sei in einem zivilen Gebiet nahe dem Flughafen auf eine Unterkunft für Ärzte gestürzt. Rettungskräfte berichteten Reuters, dass mittlerweile mindestens 30 Tote aus dem zerstörten Gebäude geborgen worden seien. Weitere Menschen seien in den Trümmern noch vermisst. Nach Angaben des Flughafens Ahmedabad setzte die Maschine kurz nach dem Abheben einen Notruf ab.

Nach Daten von Flightradar24 war für den Flug die elf Jahre alte Maschine mit der Kennzeichnung VT-ANB eingeplant. Diese sollte um 13.10 Uhr im Westen Indiens starten und um 18.25 Uhr (jeweils Ortszeit) am Flughafen Gatwick landen. Ahmedabad ist eine der größten Städte Indiens und liegt im Westen des Landes. Bei der Volkszählung 2011 lebten dort 5,6 Millionen Menschen.

Dichter Rauch war über der Absturzstelle zu sehen. © APA/AFP/AFPTV/ESN/@ASHLOVETEA

Erste Daten des sogenannten ADS-B-Systems, das im Sekundentakt Daten zu Position, Geschwindigkeit und Flughöhe liefert, zeigen laut Flightradar24, dass das Flugzeug bis auf eine barometrische Höhe von 625 Fuß gestiegen war. Danach sei es mit einer Geschwindigkeit von 475 Fuß pro Minute gefallen.

Immer wieder Sicherheitsprobleme

In den vergangenen Jahren war Boeing immer wieder wegen Sicherheitsprobleme in die Schlagzeilen geraten. Bei den Unglücken mit Flugzeugen des Modells 737 Max im Oktober 2018 und März 2019 waren 346 Menschen ums Leben gekommen. Luftfahrtbehörden in aller Welt hatten daraufhin Flugverbote für das Modell erlassen. Erst nach einigen technischen Verbesserungen wurde das Modell schrittweise wieder für den Flugverkehr freigegeben.