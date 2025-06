Metall um fast eine Million Euro kam nie an: Kufsteiner Firma wurde Opfer von Fake-Lieferant

Eine Metallfirma in Kufstein wurde Opfer einer Betrugsmasche und erlitt dadurch einen enormen Schaden. Wie die Polizei berichtet, beauftragte das Unternehmen im Mai eine angebliche Transportfirma aus dem Ausland mit einer Lieferung. Mehr als zehn Tonnen Metallrohstoffe sollten an eine weitere Firma in Österreich geliefert werden.