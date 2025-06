Kitzbühel-Sieger kündigt seinen Rücktritt an: „Es war das Privileg meines Lebens“

Die Hahnenkammrennen in Kitzbühel schreiben immer wieder ihre eigenen Geschichten. Am 22. Jänner 2022 wurde allerdings eine ganz besondere Geschichte geschrieben. An diesem Tag gewann Dave Ryding den Slalom am Ganslernhang. Es war nicht nur sein erster Weltcupsieg, sondern auch der erste eines Briten überhaupt.