27-Jähriger bei Schlägerei im Zillertal in Bach gestürzt und schwer verletzt

Ein Streit bei einer Party dürfte laut Polizei eskaliert sein. Auch in Volders kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem Fußgänger und einem Radfahrer.

Wie die Polizei berichtet, gerieten ein 18-Jähriger und ein 27-Jähriger in der Nacht auf Pfingstmontag auf einer Party im hinteren Zillertal in einen Streit. Kurz darauf entwickelte sich daraus eine Schlägerei, bei der der ältere der beiden in ein Bachbett stürzte.