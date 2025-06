Bank in Kufstein überfallen: Verdächtiger ein halbes Jahr nach Tat gefasst

Kufstein – Ende November vergangenen Jahres wurde eine Bank in Kufstein überfallen. Der Unbekannte konnte flüchten. Bis Dienstag: Da nahm die Polizei einen 22-Jährigen aus dem Bezirk Kufstein fest. In einer ersten Einvernahme zeigte sich der Verdächtige geständig.

Der Bankräuber war nach der Tat am 28. November mit einem weißen Kleintransporter geflüchtet. Überwachungskameras in der Nähe des Tatorts nahmen das Fahrzeug zwar auf – aber aus größerer Entfernung. Trotzdem gelang es durch Bildanalysen und Auswertungen, das mögliche Modell des Fluchtfahrzeugs – ein Mercedes Citan – zu ermitteln. Unterstützt wurden die Tiroler Ermittler dabei von Polizisten einer deutschen Verkehrsinspektion.

Bei der Einvernahme durch Beamte des Landeskriminalamts am Dienstag gab der 22-Jährige Geldprobleme als Motiv für den Bankraub an. Der Österreicher wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck noch am gleichen Tag in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. (TT.com)