63-Jährige schlug bei E-Bike-Unfall in Hinterriß mit Kopf auf Fahrbahn auf

Verletzungen unbestimmten Grades hat am Donnerstagvormittag eine 63-Jährige bei einem E-Bike-Unfall in Hinterriß davongetragen. Die Deutsche war auf der Risstal Landesstraße in Richtung Vorderriß unterwegs, als sie gegen 9.30 Uhr aus unbekanntem Grund stürzte und mit dem Kopf auf der Fahrbahn aufschlug.