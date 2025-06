Beim Überholen mit Auto kollidiert: 66-jähriger Motorradfahrer bei Unfall in Wiesing verletzt

Erhebliche Verletzungen trug ein Motorradfahrer am Donnerstag um die Mittagszeit bei einem Verkehrsunfall in Wiesing davon. Der 66-Jährige wollte auf der L215 ein Auto überholen, das genau in diesem Moment zum Linksabbiegen ansetzte. Es kam zur Kollision. Der verletzte Biker wurde nach der Erstversorgung durch Rettung und Notarzt ins Bezirkskrankenhaus nach Schwaz gebracht.