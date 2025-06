Österreichs Gesetz gilt auch für Glücksspiel aus Malta

Luxemburg – Glücksspiele darf in Österreich eigentlich nur der Bund durchführen, der in weiterer Folge dafür Konzessionen vergeben kann. Im Rahmen dieses Glücksspielmonopols haben derzeit nur die Casinos Austria AG mit ihrer Lotterien-Tochter eine solche Konzession. Das heißt, online dürfte nur die Lotterie-Plattform win2day Glücksspiele durchführen.

Dennoch floriert der Online-Glücksspielmarkt, wobei die Anbieter oft von Malta aus mit maltesischer Konzession operieren. Laut dem Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), Nicholas Emiliou, unterliegen sämtliche Online-Glücksspielanbieter aber dem Inlandsrecht – in Österreich also dem österreichischen Recht. Das geht aus den Schlussanträgen des Generalanwalts zu einem Fall aus Österreich hervor.

Der Oberste Gerichtshof (OGH) in Wien wandte sich an den EuGH, um zu klären, ob dabei österreichisches oder maltesisches Recht gilt.

Laut dem EuGH-Generalanwalt trat der Schaden an dem Ort ein, an dem die Glücksspiele stattfanden. In dem konkreten Fall sei es angemessen, davon auszugehen, dass die Glücksspiele in Österreich stattfanden, was nach der „Rom II“-Verordnung der EU zur Anwendung des österreichischen Rechts führe.