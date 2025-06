Sekundenschlaf: 24-Jährige kam in Söll mit Auto von der Straße ab

Bei einem Verkehrsunfall aufgrund von Sekundenschlaf ist am Donnerstagvormittag eine 24-jährige Autofahrerin in Söll verletzt worden. Die Slowenin nickte gegen 10.10 Uhr auf der B173 in Fahrtrichtung Kufstein ein und kam rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto blieb in einem etwa sieben Meter tiefer gelegenen Feld stehen.