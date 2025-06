Israel greift Iran an

Israel hat in der Nacht auf Freitag den Iran angegriffen. Israel habe eine gezielte Militäroperation gestartet, "um die iranische Bedrohung für das Überleben Israels zurückzudrängen", erklärte Regierungschef Benjamin Netanyahu in einer aufgezeichneten Ansprache. Aufgrund erwarteter Gegenangriffe aus dem Iran wurde der Ausnahmezustand in Israel verhängt. Die USA sind Regierungsangaben zufolge nicht an dem Angriff beteiligt.

"Diese Operation wird so viele Tage andauern, wie es braucht, um diese Bedrohung zu beseitigen", so Netanyahu. "Wir haben das Herz der iranischen Kernwaffenanreicherung getroffen." Israelische Piloten hätten die iranische Hauptanreicherungsanlage Natanz beschossen. Der Schlag gegen den Iran werde Irans Atominfrastruktur und seine militärische Stärke schaden, so Netanyahu weiter.

Zuvor hatte bereits Israels Verteidigungsminister Israel Katz von einem "Präventivschlag" gegen den Iran gesprochen. Das israelische Verkehrsministerium gab laut der Nachrichtenseite "Ynet" die Sperrung des israelischen Luftraums für Starts und Landungen bis auf weiteres bekannt. Auch der Irak sperrte der staatlichen Nachrichtenagentur zufolge seinen Luftraum und stellte den Luftverkehr auf allen irakischen Flughäfen ein.

Aus der iranischen Hauptstadt Teheran wurden indes in der Nacht von Augenzeugen und Staatsmedien mehrere laute Explosionen gemeldet. Das iranische Staatsfernsehen berichtete, dass Israel bei seinen Angriffen auch Wohngebiete in Teheran und anderen Städten getroffen habe. Dabei seien auch Kinder getötet worden. Außerdem sei das Hauptquartier der Revolutionsgarden getroffen worden. Der Betrieb am Hauptstadtflughafen wurde bis auf weiteres gesperrt.

Die USA sind Regierungsangaben zufolge nicht an dem israelischen Angriff auf den Iran beteiligt. Es handle sich um eine unilaterale Aktion, erklärte Außenminister Marco Rubio. Israel habe die USA darüber informiert, dass es diese Aktion für seine Selbstverteidigung für notwendig halte. Die oberste Priorität der USA sei der Schutz der eigenen Truppen und Einrichtungen in der Region, sagte Rubio - verbunden mit einer Warnung an Teheran, keine US-Ziele anzugreifen.

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor am Donnerstag erklärt, dass er einen israelischen Angriff auf iranische Atomanlagen nicht für ausgeschlossen halte. "Ich möchte nicht sagen, dass er unmittelbar bevorsteht, aber es sieht so aus, als ob es etwas ist, das sehr wohl passieren könnte." Er rief Israel angesichts der laufenden Verhandlungen über ein Atomabkommen mit Teheran auf, einen solchen Angriff zu unterlassen. "Wir stehen kurz vor einer ziemlich guten Einigung", sagte Trump. "Ich will nicht, dass sie reingehen, weil ich glaube, es könnte alles vermasseln."