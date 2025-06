Moped prallte in Telfs gegen Auto: 16-Jähriger in Klinik gebracht

Auf einer Kreuzung in Telfs kam es am frühen Donnerstagabend zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Moped, bei dem der Mopedlenker verletzt wurde. Ein 25-Jähriger fuhr gegen 17.45 Uhr mit seinem Auto auf der Vinzenz-Gredler-Straße Richtung Westen und verringerte das Tempo, um nach links abzubiegen. Im Kreuzungsbereich prallte das Moped eines entgegenkommenden 16-Jährigen gegen die hintere Beifahrerseite des Autos.

Der Lenker stürzte und zog sich dabei eine Handgelenkfraktur sowie eine tiefe Schürfwunde an der Schulter zu. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der 16-Jährige mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. (TT.com)