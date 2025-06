Ein 29-Jähriger musste am Donnerstagabend in Strassen in Osttirol sein Auto vorläufig abgeben. Der Grund: Bedienstete der Polizeiinspektion Sillian hatten den Mann bei Geschwindigkeitsmessungen auf der B 100 mit 164 anstatt der erlaubten 80 km/h geblitzt. Eine Sicherheitsleistung wurde eingehoben und der Mann wird angezeigt. (TT.com)