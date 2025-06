Erneut heftige Angriffe in der Nacht: Lage zwischen Israel und Iran eskaliert weiter

Dutzende Menschen in beiden Staaten wurden seit Freitag getötet. Die Eskalation nimmt vorerst kein Ende. Wir berichten im Live-Blog.

Die Erzfeinde Israel und Iran haben einander in der Nacht auf Sonntag erneut mit heftigen Angriffswellen überzogen. In Israel wurden mindestens sieben Menschen getötet und rund 200 weitere verletzt, wie örtliche Medien unter Berufung auf die Rettungskräfte berichteten. Israels Luftwaffe wiederum bombardierte in der iranischen Hauptstadt Teheran nach eigenen Angaben das Verteidigungsministerium sowie „Infrastruktureinrichtungen des iranischen Atomwaffenprojekts“ und Öllager.