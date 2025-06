Großangriff Israels traf Militärführung und Atomanlagen: Mindestens 96 Tote im Iran

Den Live-Blog finden Sie am Ende dieses Artikels!

📍 Israel hat am Freitag Militär- und Atomanlagen im Iran bombardiert mit dem Ziel, eine nukleare Bewaffnung der Islamischen Republik zu verhindern. Die Angriffe nahmen auch ranghohe iranische Militärs und Wissenschafter ins Visier, die am Atomprogramm des Landes arbeiten. Mindestens 20 hochrangige Kommandeure und sechs Atomwissenschafter starben. Insgesamt wurden im Iran mindestens 96 Menschen getötet.

📍Das israelische Militär erklärte, es könne sich um einen längerfristigen Einsatz handeln. Militärsprecher und Brigadegeneral Effie Defrin erklärte, 200 israelische Kampfjets hätten an den Angriffen teilgenommen. Sie hätten mehr als 100 Ziele getroffen und der wichtigsten iranischen Anlage zur Urananreicherung in Natans erheblichen Schaden zugefügt. Das Militär meldete zudem die Zerstörung „Dutzender Radare und Boden-Luft-Raketenwerfer“, was die iranische Luftabwehr stark beeinträchtigt habe.