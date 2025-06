Hunderte Raketen abgefeuert: Iran startet Gegenattacke nach Israels Großangriff

Als Reaktion auf den israelischen Großangriff hat der Iran nach eigenen Angaben am Freitagabend Hunderte Raketen auf Israel abgefeuert. Israel hatte zuvor am Freitag Militär- und Atomanlagen im Iran bombardiert mit dem Ziel, eine nukleare Bewaffnung der Islamischen Republik zu verhindern. Wir berichten im Live-Blog.

📍 Luftalarm war in mehreren Landesteilen ausgelöst worden. Die Bevölkerung war aufgerufen, sich in Schutzräume zu begeben. Im iranischen Fernsehen war die Rede von Angriffen in Tel Aviv und Jerusalem. Über größere Schäden oder Opfer wurde zunächst nichts bekannt.