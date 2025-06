Krieg eskaliert weiter: 60 Tote bei israelischem Angriff auf Teheran, Iran schlägt zurück

Als Reaktion auf den israelischen Großangriff feuert der Iran Hunderte Raketen auf Israel ab. Israel hatte zuvor Militär- und Atomanlagen im Iran bombardiert – mit dem Ziel, eine nukleare Bewaffnung zu verhindern. In dem Krieg gibt es bereits zahlreiche Tote und Verletzte. Wir berichten im Live-Blog.

Bei einem israelischen Angriff auf einen Wohnkomplex in Teheran sind dem iranischen Staatsfernsehen zufolge am Samstag rund 60 Menschen getötet worden. Unter den Opfern in der iranischen Hauptstadt seien auch 20 Kinder. Zuvor hatte Teheran den Tod zweier weiterer Generäle gemeldet, womit bereits acht Generäle durch israelische Attacken getötet wurden. Ingesamt kamen im Iran den Meldungen zufolge mehr als 150 Menschen ums Leben.