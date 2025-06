Lage zwischen Israel und Iran eskaliert weiter: Netanyahu meldet Tötung von Geheimdienstchef

Die Erzfeinde Israel und Iran haben einander in der Nacht auf Sonntag erneut mit heftigen Angriffswellen überzogen. Laut israelischer Armee wurden in der Nacht auf Sonntag über 80 Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran angegriffen. In Israel wurden mindestens zehn Menschen getötet und rund 200 weitere verletzt, wie Medien unter Berufung auf die Rettungskräfte berichteten. Der Iran vermeldete indes den Tod von weiteren sechs Generälen.