Iranischer Generalstabschef getötet: Israel und Iran setzen Angriffe mit voller Härte fort

Weiterhin attackieren sich die beiden Erzfeinde. Zahlreiche Menschen in beiden Staaten wurden seit Freitag getötet. Die Eskalation nimmt bislang kein Ende.

Das israelische Militär hat mitgeteilt, es habe den iranischen Generalstabschef Ali Shadmani getötet. Er sei als Stabschef der iranischen Streitkräfte identifiziert worden und sei der ranghöchste Militärkommandant gewesen, hieß es am Dienstag. Zuvor hatte Israel einen Großangriff auf den Nordwesten des Iran bekanntgegeben. In der Millionenstadt Tabris waren am Morgen laute Explosionen zu hören, wie iranische Medien übereinstimmend berichteten.

Der Iran seinerseits hat erneut Raketen auf Israel gefeuert. Der staatliche Rundfunk sprach von einem „Raketenregen“ auf Ziele in Israel. Die israelische Armee teilte mit, die Luftabwehr sei im Einsatz, um die Bedrohung abzuwehren. Die Bevölkerung sei angewiesen, bis auf Weiteres in den Schutzräumen zu bleiben, teilte das israelische Militär am Dienstag in der Früh mit. Laut der Times of Israel waren im Raum der Stadt Jerusalem Explosionen zu hören.

Angriffe in der Nacht

Die israelische Luftwaffe hatte nach eigenen Angaben in der Nacht auf Dienstag „umfassende“ Angriffe auf militärische Ziele im Westen des Iran geflogen. Dutzende Lagerstätten und Abschussanlagen für Boden-Boden-Raketen seien getroffen worden, teilte die Armee mit. Außerdem seien Boden-Luft-Raketenwerfer und Lagerstätten für Drohnen im Westen der Islamischen Republik attackiert worden. Die Angriffe seien beendet, hieß es.

Israel war bereits in der Nacht auf Dienstag vom Iran aus mit Raketen angegriffen worden. Ein Geschoß soll im Süden in offenes Gelände gefallen sein, berichtete die Times of Israel. Ein Sprecher der mächtigen iranischen Revolutionsgarden hatte kurz zuvor laut der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA angekündigt, die neue Welle an Angriffen auf Israel werde „bis Dienstagmorgen ununterbrochen fortgesetzt“. Israelischen Medienberichten zufolge handelte es sich jedoch nur um eine kleine Anzahl von Raketen, die über der Küstenmetropole Tel Aviv und der Stadt Haifa abgefangen wurden. Berichte über Einschläge oder Verletzte gab es nicht.

Unterdessen meldeten iranische Staatsmedien mehrere Explosionen und den Einsatz des Luftabwehrsystems in der Hauptstadt Teheran. (APA/dpa/Reuters)