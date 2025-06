66-Jährige vertrieb Einbrecher aus ihrem Haus in Sistrans

Bange Minuten erlebte eine 66-jährige Sistranserin am Donnerstagabend in ihrem eigenen Haus. Kurz vor 22 Uhr bemerkte die Frau Lichtkegel im unteren Stock des Gebäudes und vermutete sofort einen Einbruch. Die Bewohnerin reagierte, indem sie in das untere Stockwerk brüllte und den Notruf wählte.