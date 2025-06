Israel und Iran greifen sich gegenseitig an: Was wir bisher wissen – und was nicht

Nach dem Großangriff Israels auf den Iran stehen viele Fragen weiter offen. Eine Übersicht, was bisher bekannt ist und was nicht.

Washington/Teheran – Israel hat in der Nacht mit einem Großangriff auf iranische Städte und Atomanlagen begonnen. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz sprach von einem „Präventivschlag“, Ministerpräsident Benjamin Netanyahu von einem "erfolgreichem Eröffnungsschlag". In Teheran waren in den frühen Morgenstunden Explosionen zu hören. Was bisher bekannt ist - und was nicht.