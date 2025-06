Erfolgreicher Matura-Jahrgang: Weiße Fahne an der HAK Hall

Hall in Tirol – Schülerinnen und Schüler in ganz Österreich haben angesichts des verheerenden Amoklaufs in Graz wohl keine leichte Woche hinter sich. Umso erfreulicher, wenn es auch Positives zum Thema Schule zu berichten gibt: An der Handelsakademie in Hall wurde die weiße Fahne gehisst. Das bedeutet: Alle Maturant*innen der Ausbildungszweige „Health & Business“ und „e-Business“ haben die Matura bestanden – vier von ihnen mit ausgezeichnetem Erfolg.