6000 Athleten suchen ihre Meister: Der Sport treibt in Innsbruck zahlreiche Blüten

Innsbruck – 47 Sportverbände sind in Tirol registriert, nicht alle in der olympischen Familie aufgenommen: wie Drachenfliegen. Wie Boccia. Wie Racketlon. Wie Wakeboard. Wie Minigolf. Oder wie Darts. Die Idee der Sport Austria Finals, die heuer letztmals in Tirol gastieren: Gemeinsam sind wir stark. Im Verbund wollen nicht zuletzt Nischensportarten auf sich aufmerksam machen und in der Öffentlichkeit Eindruck hinterlassen. Denn alle buhlen um Nachwuchs und den Fortbestand der Szene.