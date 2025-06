Neuer Wasserspielplatz „the beach“ begeistert im StuBay

Fulpmes – Mit dem Start der Sommersaison 2025 feierte das Schwimmbad StuBay am 12. Juni die Eröffnung des Wasserspielplatzes „the beach“. Das Projekt, das in acht Monaten fertiggestellt wurde, vereint die Kompetenzen der regionalen Firmen Naturidea, Gartenbau Tauderer und Erdbewegungen Stephan Ralling. Dank der finanziellen Unterstützung des Tourismusverbands Stubai Tirol entstand eine moderne Spiellandschaft, die Familien und insbesondere Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren begeistert.

„Mit dem neuen Spielplatz investieren wir in die Modernisierung unseres Schwimmbads. Es ist ein Plus für Familien und insbesondere für Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren, die hier unvergessliche Stunden verbringen können“, betont Georg Schantl, Geschäftsführer des StuBay. Christine Roost, Vorsitzende im Aufsichtsrat des StuBay, fügt hinzu: „Bedanken möchte ich mich beim Tourismusverband Stubai für die schnelle Finanzierungszusage und bei den Firmen, die bei der Verwirklichung des Spielplatzes so gut zusammengearbeitet haben.“