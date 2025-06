Vierjähriger trieb leblos im Donaukanal in Wien: Mann rettete und reanimierte Bub

Aufgrund der fehlenden Deutschkenntnisse stellte sich die Suche nach den Eltern als schwierig heraus. Diese meldeten ihren Sohn erst am Abend bei der Polizei als vermisst.

Wien – Ein Mann hat mit seinem Boot einen vierjährigen Buben aus dem Wiener Donaukanal geborgen und mit Reanimationsmaßnahmen begonnen, nachdem Passanten das Kind Donnerstagmittag reglos auf Höhe der Augartenbrücke im Wasser treiben gesehen haben. Der Vierjährige wurde notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht, wo sich sein Zustand stabilisierte, teilte die Polizei am Freitag per Aussendung mit. Die Mutter wurde wegen Verdachts der Vernachlässigung Unmündiger angezeigt.