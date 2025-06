„Zeugs!“: Kuriose Ausstellung in der Villa Schindler in Telfs

In der Villa Schindler in Telfs erwartet Besucher ab dem 15. Juni eine außergewöhnliche Ausstellung: „Zeugs!“ präsentiert eine Sammlung kurioser Objekte, die von einem Waffenrad über eine Trockenmilchdose bis hin zu einer Eidechsenmumie reichen.

Die Ausstellung verspricht ein faszinierendes Erlebnis für alle, die sich für ungewöhnliche Sammlerstücke und historische Kuriositäten interessieren und gibt einen Einblick in das, was sich in Museumsdepots, hier konkret im Depot des Noaflhauses, im Lauf der Jahrzehnte so alles ansammelt. Von der Trockenmilchdose aus einem amerikanischen „Care-Paket“ der Nachkriegszeit bis zur Schallplatte der „Telfer Buam“; oder zur Mumie einer exotischen Eidechse, die 1963 in einer Baumwolllieferung aus Mexiko für die Textilfabrik Jenny & Schindler gefunden wurde.