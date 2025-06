Pilot bei Hubschrauber-Absturz in Südtirol ums Leben gekommen

Ein Ultraleicht-Hubschrauber stürzte am Freitag im Hochpustertal ab. Für den 59-jährigen deutschen Piloten kam jede Hilfe zu spät.

Toblach – Ein Deutscher ist bei dem Absturz eines sogenannten Ultraleicht-Hubschraubers in Südtirol ums Leben gekommen. Nach Angaben der Bergrettung Hochpustertal war der Mann alleine an Bord. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Das besonders leichte Fluggerät, das vor allem für Sport- und Freizeitflüge eingesetzt wird, stürzte am Mittag im Gemeindegebiet von Toblach (Dobbiaco) im Südtiroler Pustertal ab.