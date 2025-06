Auto und Motorrad stießen in Abfaltersbach zusammen: 72-Jähriger verletzt

Am Freitagnachmittag kam es gegen 15.50 Uhr auf der Drautalstraße (B100) bei Abfaltersbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Ein 52-jähriger Österreicher war mit seinem Fahrzeug von Lienz kommend in Richtung Sillian unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 72-jähriger Motorradfahrer von der Pustertaler Höhenstraße in den Kreuzungsbereich ein und wollte nach links in Richtung Lienz abbiegen.