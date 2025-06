Iran und Israel setzen ihre Luftangriffe gegeneinander fort

Der Krieg zwischen den Erzfeinden Israel und Iran geht weiter. In der Nacht feuerte der Iran nach Angaben des israelischen Militärs erneut Dutzende Raketen auf den jüdischen Staat ab, von denen einige abgefangen worden seien. Laut örtlichen Medien wurden mehrere Menschen verletzt. Im dicht bevölkerten Raum der Küstenmetropole Tel Aviv habe es erneut Einschläge gegeben. Auch in der iranischen Hauptstadt Teheran wurde wieder die Luftabwehr aktiv.

Der Iran habe mit seinen Angriffen auf zivile Ziele eine rote Linie überschritten und werde einen "sehr hohen Preis" dafür zahlen, drohte Israels Verteidigungsminister Israel Katz. Ein ranghoher israelischer Sicherheitsbeamter wurde in heimischen Medien mit der Aussage zitiert, Israel werde iranische Öl-Anlagen ins Visier nehmen, wenn der Iran Bevölkerungszentren in Israel angreifen sollte.

Der Iran reagierte umgehend auf die Drohungen: Dann würden wichtige Wirtschafts- und Energiezentren in Israel "sofort und weitaus zerstörerischer und verheerender" angegriffen, schrieb die iranische Nachrichtenagentur Fars.

Der Iran feuerte laut staatlichen Medien in mehreren Angriffswellen Hunderte Raketen auf den Erzfeind ab. Nach Angaben der iranischen Revolutionsgarden zielten diese auf Dutzende militärische Ziele und Luftwaffenstützpunkte in Israel. "Die Streitkräfte der Islamischen Republik werden diesem verruchten zionistischen Feind gewiss vernichtende Schläge versetzen", schrieb das iranische Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei auf der Plattform X.

Die Attacken waren die Antwort auf den Großangriff, den Israel in der Nacht auf Freitag gestartet hatte. Dabei wurden nach offiziellen iranischen Angaben Dutzende Menschen getötet und Hunderte weitere verletzt. Die meisten Opfer seien Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, sagte der iranische UN-Botschafter Amir Saeid Iravani vor dem UN-Sicherheitsrat in New York.