Sir David: Beckham zum Ritter geschlagen

Beckham wird für seine Verdienste für Großbritannien in den Rang des "Knight Bachelor" - eines Ritters ohne Ordenszugehörigkeit - erhoben, wie aus der Liste der "King's Birthday Honours" hervorgeht. Auf dieser sind alle royalen Ehrungen zu den offiziellen Geburtstagsfeierlichkeiten für König Charles III. an diesem Samstag festgehalten. Der langjährige Kapitän der Three Lions darf sich damit Sir David Beckham nennen.

Während seiner langen Karriere gewann er zahlreiche Titel. Einer der Höhepunkte: 1999 siegte er mit Manchester United im Finale der Champions League gegen den FC Bayern. 2003 war Beckham bereits in den Rang des "Officer of the Order of the British Empire" (OBE) erhoben worden.