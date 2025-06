Nur wenige Lehrer spezialisieren sich auf Inklusion

Seit 2015 gibt es in Österreich keine eigene Ausbildung für Sonderschullehrerinnen und -lehrer mehr, stattdessen kann das angehende Lehrpersonal einen Schwerpunkt bzw. eine Spezialisierung in Inklusion wählen. In der Praxis entscheidet sich dafür aber nur ein kleiner Teil, zeigen Absolventenzahlen. Kritiker fordern wegen des Personalmangels in dem Bereich schon länger wieder eine eigenständige Lehramtsausbildung Sonderpädagogik, das ist auch im Regierungsprogramm vorgesehen.

Konkret hatten laut der aktuellen Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der Grünen durch NEOS-Bildungsminister Christoph Wiederkehr zuletzt (Studienjahr 2022/23) im Volksschulbereich von knapp 1.400 Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiums 17 Prozent den Schwerpunkt Inklusion gewählt. Bei den rund 660 Masterabsolventen waren es knapp sechs Prozent. In der Lehrerausbildung für die Sekundarstufe (v.a. Mittelschule, AHS, Berufsbildende mittlere und höhere Schulen/BMHS) waren die Anteile noch geringer: Unter den fast 1.950 Bachelorabsolventen wiesen knapp fünf Prozent eine Spezialisierung in Inklusion auf, unter den 910 Masterabsolventen waren es gerade einmal zwei.

Die Lehrergewerkschaft hat in den vergangenen zehn Jahren regelmäßig auf die Wiedereinführung einer eigenen Sonderschullehrerausbildung gedrängt, die neue Studienarchitektur verschlimmere nämlich den Personalmangel an Sonderschulen noch zusätzlich. Auch Wiederkehrs Amtsvorgänger Martin Polaschek (ÖVP), als damaliger Vorsitzender des Forums Lehre in der Universitätenkonferenz (uniko) einer der Mitautoren der Reform von 2015, hatte sich im Vorjahr dafür ausgesprochen. Die Abschaffung habe sich aus seiner Sicht nicht bewährt, so Polaschek.

Im Regierungsprogramm von ÖVP, SPÖ und NEOS ist nun im Bildungskapitel nicht nur die Einführung eines Pflichtmoduls Inklusive Pädagogik für alle Lehramtsstudierenden geplant. Man hat sich auch die "Einführung einer eigenständigen Lehramtsausbildung für Inklusion und Sonderpädagogik" vorgenommen.

Im Qualitätssicherungsrat (QSR), der auch für die Begleitung der aktuell laufenden Reform der Lehrerausbildung zuständig ist, kann man mit dieser Idee allerdings wenig anfangen. In den neuen Volksschul-Studienplänen, die ab Herbst gelten, wurden keine Schritte in Richtung einer eigenen Sonderschullehrerausbildung getan. "Ich glaube, dass die inklusiven und integrativen Modelle sehr gut sind", betonte QSR-Leiter Andreas Schnider zuletzt im APA-Gespräch. Immerhin gehe es ja auch an den Schulen weg von separaten Sonderschulen zu inklusiven Settings, wo Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam unterrichtet werden.

Qualitativ sei die Primar- bzw. Sekundarstufenausbildung mit Schwerpunkt oder Spezialisierung der früheren Ausbildung überlegen, der Umfang an Lehrerveranstaltungen zu Inklusion sei sogar gewachsen. "Früher war das halt in eigene Kohorten eingeteilt und man hatte den Eindruck, das sei eine ganz eigene Ausbildung. So war es aber nicht." Um den Bedarf an spezialisiertem Personal für Kinder mit Sonderpädagogischem Förderbedarf (SPF) zu decken, gebe es neuerdings zudem immer mehr Personen mit einer fachverwandten Ausbildung wie den Bildungswissenschaften und langjähriger Praxis im Inklusionsbereich, die über das neue Quereinsteiger-Angebot an die Schulen kommen.

An den Schulen wurde zuletzt (2023/24) laut Statistik Austria rund 29.700 Kindern und Jugendlichen wegen einer körperlichen oder psychischen Behinderung ein SPF attestiert, das sind 4,8 Prozent aller Kinder an Pflichtschulen (Volks-, Mittel-, Sonder- und Polytechnische Schule). Buben und Schüler, die im Alltag nicht Deutsch sprechen, sind dabei laut Anfragebeantwortung stärker vertreten.