Weiterer Vorschlag zu Schönborn-Nachfolge in Arbeit

Aber auch Optimismus gibt es in der österreichischen katholischen Kirche, sei der neue Heilige Vater doch mit der Situation der heimischen Kirche gut vertraut. Allerdings liegt es am apostolischen Nuntius Pedro López Quintana, einen Dreier-Vorschlag nach Rom zu schicken. Das dürfte er auch schon getan haben, allerdings sollen auch sämtliche Kandidaten abgewunken haben.

Laut "Presse" soll die Nuntiatur nun einen Kandidaten im Fokus haben, mit dem man zuerst nicht gerechnet hat: Bischofskonferenz-Generalsekretär Schipka. Der gebürtige Wiener und studierte Jurist ist seit März 2011 in diesem Amt. Dass sich der Nuntius nach dessen Standing in der Kirche via Umfrage erkundigt, kann man in der Erzdiözese aber so nicht bestätigen. Dies wäre auch nicht ungewöhnlich, immer wieder höre sich der Nuntius um.