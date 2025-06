Regenbogenparade startet mit Schweigemarsch für Amok-Opfer

Mit einem Schweigemarsch für die Opfer des Amoklaufes in Graz startet heute in Wien die 29. Regenbogenparade. "In diesem Jahr ist vieles anders. Die schrecklichen Ereignisse in Graz haben uns tief erschüttert", hieß es seitens der Organisatoren. Nach diesem Auftakt soll die Demonstration aber wie gewohnt bunt und laut ablaufen.