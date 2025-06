Erneut Stau auf Brennerautobahn und vier Stunden Zeitverlust auf A10

Wie bereits am vergangenen Wochenende glich auch am heutigen Samstag die Tauernautobahn (A10) in Salzburg einem riesigen Parkplatz. Die Kolonnen standen ab dem Knoten Salzburg bis zur Baustelle bei Golling auf einer Strecke von rund 25 Kilometer, berichtete der ÖAMTC. Auch die Salzachtal Straße (B159) war teilweise völlig überlastet.