Tiroler Meisterkicker Kirchler heuert als Sportdirektor bei Austria Salzburg an

In der Saison 2002/03 stand der heute 54-Jährige eine Saison bei Austria Salzburg unter Vertrag. „Ich habe dieses eine Jahr sehr positiv in Erinnerung. Die Fans waren fantastisch und haben das Lehener Stadion zu einem Hexenkessel gemacht“, sagte Kirchler, der seine größten Erfolge als Spieler (4x Meister) ausgerechnet in den Trikots der Erzrivalen FC Tirol und Red Bull Salzburg feierte. „Ich will mithelfen, den Club auf professionelle Beine zu stellen. Leicht wird es in der 2. Liga sicher nicht, aber wir werden alles geben, um die Liga zu halten.“ (TT.com)