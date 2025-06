Dramatischer Unfall von 23-jährigem Klippenspringer am Hintersteiner See

Der Mann rutschte vor dem Absprung in zehn Metern Höhe aus und stürzte unkontrolliert in die Tiefe. Dabei prallte er mehrmals gegen die Felswand.

Scheffau – Bei einem Unfall am Hintersteiner See (Gemeindegebiet Scheffau) wurde am Freitagabend ein 23-jähriger Österreicher unter anderem am Kopf verletzt. Das berichtete die Polizei am Samstagvormittag. Der junge Mann war mit Freunden am Südufer des Sees und wollte dort von einer zehn Meter hohen Klippe ins Wasser springen.