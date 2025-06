Wildwechsel ließ Alko-Lenkerin in Imst auffliegen

In der Nacht auf Samstag war in Imst eine 26-jährige Autolenkerin auf der B171 in Fahrtrichtung Landeck unterwegs. Gegen 4.25 Uhr musste sie in einer langgezogenen Rechtskurve einem Tier auswichen, das die Fahrbahn querte. Die Frau verriss das Lenkrad und kam rechts von der Fahrbahn ab. Im Bereich der Straßenböschung blieb der Pkw stehen.