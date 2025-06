Land Tirol startet FörderTour im Bezirk Schwaz

Die FörderTour des Landes Tirol macht am 24. und 25. Juni 2025 Halt im Bezirk Schwaz. Bürger können sich kostenlos und ohne Termin über Landesförderungen informieren.

Nach der erfolgreichen FörderTour im Vorjahr, bei der tirolweit 700 Personen bei ihren Anliegen unterstützt und 400 MultiplikatorInnen geschult wurden, wird die FörderTour im Jahr 2025 fortgesetzt. Die Beratung ist niederschwellig und wohnortnah in der Bezirkshauptmannschaft Schwaz sowie in Eben am Achensee und Mayrhofen verfügbar. Zudem werden Multiplikatoren wie Gemeindeangestellte und Sozialarbeiter geschult, um die Förderinformationen weiterzugeben und bei Anträgen zu unterstützen.