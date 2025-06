Traktor stürzt über Mauer: Glimpflicher Ausgang bei Unfall in Jochberg

Jochberg – Samstagvormittag ereignete sich in Jochberg ein Traktorabsturz, der für Aufsehen sorgte, aber relativ glimpflich endete. Was war passiert? Gegen 10.30 Uhr geriet ein grüner Traktor, der während der Feldarbeiten am Hang quer zur Geländeneigung gelenkt und anschließend abgestellt wurde, aus bislang unbekannter Ursache ins Rollen. Das Fahrzeug stürzte über eine etwa vier Meter hohe Mauer und kam auf dem Dach liegend auf einer darunterliegenden Forststraße zum Stillstand.