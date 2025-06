„Kurz davor, Alarm zu schlagen“: Rotes Kreuz warnt vor Blutspenden-Engpass

Wien – Das Österreichische Rote Kreuz hat am Samstag wegen des besorgniserregenden Engpasses an Blutspenden gewarnt. „Wir sind kurz davor, Alarm zu schlagen“, sagte Sprecherin Margit Draxl am Samstag. Wenn die Spendenbereitschaft weiter so bleibt, können die Spitäler im Sommer nicht beliefert werden. Erschwert wird die Situation durch eine neue Verordnung, bei der die Spendenfrequenz heruntergesetzt wurde, bestätigte Draxl einen Bericht der Kronen Zeitung.

Allerdings dürfen nach der neuen Verordnung nun Menschen mit Autoimmunerkrankungen, die nur ein Organ betreffen - wie etwa Morbus Hashimoto, Vitiligo oder Psoriasis - spenden gehen. Durch die Einführung einer Malaria-Testung können auch Personen, die in Malariagebieten geboren sind, nach einem negativen Testergebnis zur Blutspende zugelassen werden. Allerdings bleibt die Wartefrist nach Auslandsaufenthalten in Malariagebieten z.B. bei Urlauben bestehen.

Das Thema wurde wieder medial aufgegriffen, nachdem nach dem Amoklauf an einer Grazer Schule zum Spenden aufgerufen wurde. „Eine schreckliche Bluttat wie diese führt uns allen ganz plötzlich vor Augen, wie wichtig die Versorgung unserer Gesundheitseinrichtungen mit Blutkonserven ist“, sagte Gerald Schöpfer am Samstag bei der 78. Rotkreuz-Hauptversammlung in Wien, wo für die Opfer des Amoklaufs eine Trauerminute abgehalten wurde. „Am heutigen Weltblutspendetag erinnern wir uns daran, dass Blut ein unersetzliches Notfallmedikament ist, das nicht künstlich hergestellt werden kann und nur begrenzt haltbar und lagerbar ist.“ Für freiwillige Spender ist die Blutspendezentrale ausnahmsweise am heutigen Samstag und am kommenden Feiertag am Donnerstag (Fronleichnam) geöffnet.