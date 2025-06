„Trooping the Colour“: Großbritannien feiert seinen König

Bei der traditionellen Geburtstagsparade „Trooping the Colour“ gedachten die Royals mit einer Schweigeminute der Opfer des Flugzeugabsturzes in Indien. König Charles III. und Familie trugen Trauerbinden. Die Parade, die auf das 18. Jahrhundert zurückgeht, endete mit einem Überflug von Militärflugzeugen über den Buckingham-Palast.

London – Mit einer Schweigeminute haben die Royals in London bei der traditionellen Geburtstagsparade des britischen Königs der Opfer des Flugzeugabsturzes in Indien gedacht. Charles III. (76), zu dessen Ehren die als „Trooping the Colour“ bekannte Parade abgehalten wird, trug eine schwarze Armbinde. Mehr als 240 Passagiere, darunter Dutzende Briten, und weitere Menschen am Absturzort sind bei dem Unglück am Donnerstag gestorben.