77-jähriger Motorradfahrer bei Unfall in Nauders tödlich verunglückt

Nauders – Tragischer Verkehrsunfall in Nauders am Samstagnachmittag. Gegen 15.40 Uhr war eine Gruppe von neun Motorradfahrern auf der Martinsbrucker Straße (B185) von Nauders in Richtung Martina in der Schweiz talwärts unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt regnete es leicht. Nach der zweiten Kehre in einer Geraden geriet ein 77-jähriger Motorradfahrer plötzlich in die Mitte der Fahrbahn und ins Schleudern. Er stürzte und schlitterte mit seinem Motorrad etwa 25 Meter über die Fahrbahn, bevor er unter der Leitschiene am linken Fahrbahnrand liegen blieb.