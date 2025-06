Winböe sorgte für Notlandung: 52-jähriger Paragleiter im Stubaital aus Baumkrone geborgen

Neustift im Stubaital – Glimpflich ging ein Paragleitabsturzes im Stubaital aus. Wie erst jetzt bekannt wurde, startete am Dienstag um etwa 10 Uhr ein 52-jähriger Österreicher mit seinem Hängegleiter vom behördlich genehmigten Startplatz an der Bergstation der 11er-Lifte in Neustift im Stubaital. Der Privatflug verlief zunächst planmäßig, doch gegen 10.26 Uhr geriet der Pilot aufgrund einer plötzlichen Windböe aus östlicher Richtung in Schwierigkeiten.