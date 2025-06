Iran und Israel setzen ihre Angriffe fort

Israel und der Iran haben einander in der Nacht erneut massiv attackiert. Bei einem Raketenangriff des Irans auf den jüdischen Staat kamen Berichten zufolge im Norden des Landes drei Menschen ums Leben. Laut Israels Armee durften die Menschen die Schutzräume wieder verlassen, doch werden weitere Angriffe erwartet. Währenddessen bombardiert Israels Luftwaffe Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran, darunter nach iranischen Angaben das Kommando des Verteidigungsministeriums.

Im Nordwesten Teherans gerieten zudem Teile eines Öllagers in Brand. Die Lage sei unter Kontrolle, meldete das Portal SNN. Auch aus anderen Teilen der Stadt wurden von Augenzeugen heftige Explosionen gemeldet. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz schrieb auf der Onlineplattform X: "Teheran brennt".

Zuvor hatte der Iran nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna eine Raffinerie in der israelischen Hafenstadt Haifa ins Visier genommen. Die israelische Nachrichtenseite "ynet" meldete, Einwohner im Norden Israels hätten laute Explosionen gehört. Infolge der iranischen Angriffswelle wurden mehrere Verletzte in Krankenhäuser gebracht, meldete der Rettungsdienst Magen David Adom. In der Nähe eines mehrstöckigen Hauses habe es einen Einschlag gegeben.