Bisher keine Probleme mit Handyverbot an Schulen

Vor allem an Schulen, wo es bisher weniger strikte oder - in seltenen Fällen - gar keine Regelungen gab bzw. diese nicht so strikt umgesetzt wurden, "macht das Ganze schon einen Unterschied", schilderte Langhammer im APA-Gespräch. An ihrem Standort etwa wurde infolge der Gesetzesnovelle das Handyverbot auch auf die erste Klasse Oberstufe ausgeweitet.