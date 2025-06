Erschöpft und leicht verletzt: Frau musste in Mieders vom Berg geborgen werden

Am Samstagabend musste eine 42-Jährige mit dem Hubschrauber vom Sonnenstein in Mieders geholt werden. Die Frau war bereits gegen 7 Uhr in Richtung Gipfel gestartet. Gegen 17 Uhr setzte sie den Notruf ab – die 42-Jährige war erschöpft und leicht verletzt.